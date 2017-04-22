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Küçük Esma sokakta yüzünü kapatmadan gezmek istiyor

Bursa'da doğuştan 'Tavşan dudaklı' olarak dünyaya gelen ve göz kapağında çekilme olan Azerbeycan uyruklu ailenin 5 yaşındaki kızı Esma Muhammad'ın yüzünü saçları ile kapatarak gezmek zorunda kalıyor. Esma'nın en büyuk özlemi hayırseverlerin yapacağı yardım ile başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuşup arkadaşları ile oynayarak çocukluğunu yaşamak

Küçük Esma sokakta yüzünü kapatmadan gezmek istiyor

Bursa'da doğuştan 'Tavşan dudaklı' olarak dünyaya gelen ve göz kapağında çekilme olan Azerbeycan uyruklu ailenin 5 yaşındaki kızı Esma Muhammad'ın yüzünü saçları ile kapatarak gezmek zorunda kalıyor. Esma'nın en büyuk özlemi hayırseverlerin yapacağı yardım ile başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuşup arkadaşları ile oynayarak çocukluğunu yaşamak

22 Nisan 2017 Cumartesi 14:21
Küçük Esma sokakta yüzünü kapatmadan gezmek istiyor
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BURSA'DA oturan Azerbaycanlı Ayşe ve ve İsmail Muhammad çiftinin ilk tek çocukları olan 5 yaşındaki Esma, doğuştan tavşan dudaklı olması ve bu ülkede yapılan ameliyatın ardından göz kapağındaki çekilme yüzünden sokağa çıkamıyor, arkadaşlarıyla oynayamıyor. Ailesi ile dışarı çıktığı zaman yüzünü saçları ile kapatmak zorunda kalan Esma Muhammad sağlığına kavuşması için yardımseverlerden destek bekliyor. Türkiye'ye gelmeden önce Azerbaycan'da kızına bir ameliyat yapıldığını fakat sonuç alamadığını söyleyen İsmail Muhammad, şöyle dedi:
"Bu ameliyattan sonra kızımın göz kapağında çekilme oldu. Çirkin bir görünüm ortaya çıktı. Bu benim yavrumun psikolojisinide buzdu. Türkiye'ye geldik. Bursa'da inşaatlarda işçi olarak çalışıyorum. Aldığım para ile karnımızı zor doyuruyoruz. Kızımın tedavisini yaptıramıyorum. Çünkü hiç bir sosyal güvencem yok."
BAYRAMDA KIZIMIN SEVİNMESİNİ İSTİYORUM
İstanbul'da bir doktora kızının fotoğraflarını gönderdiğini söyleyen İsmail Muhammad, doktorun yapılacak bazı operasyonlar ile Esma'nın yüzünde ciddi değişimler olabileceğini müjdesini verdiğini anlatırken, şöyle dedi:
"Paramız olmadığı için bu ameliyatı yaptıramıyoruz. Bırakın ameliyatı yaptırmaya tahlileri gerçekleştiremiyoruz. Kızımın en büyük özlemi yüzünü saçları ile kapatmadan gezmek ve arkadaşları ile oynayarak çocukluğunu yaşamak. Bu konuda hayırseverlerden destek bekliyorum. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'dan. Ne olur 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Esma'mı sevindirin."
TEDAVİSİ MÜMKÜN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr.Bülent Yazıcı, "Bu tür vakalar doğuştan ve genetik oluyor. Pek nadir görülüyor. Hastanın tedavisi mümkün. Ben benzer hastaları sağlığına kavuşturdum. Yalnız dudak içinde ayrı bir operasyon gerekiyor. Sanıyorum babasının sosyal güvencesi vardır. Bu konuda ben üzerime düşen görevi yapabilirim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
BursaHayırseverEsma Muhammad
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