Küçük çocuk evinde ölü bulundu

EDİNİLEN bilgiye göre, Görele ilçesinde yaşayan Fazlı Y.'nin 12 yaşındaki oğlu Murat Can Y., evlerinde ailesi tarafından ölü bulundu. Aile tarafından çağrılan sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerin ardından küçük çocuğun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin araştırılması için Trabzon Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
EDİNİLEN bilgiye göre, Görele ilçesinde yaşayan Fazlı Y.'nin 12 yaşındaki oğlu Murat Can Y., evlerinde ailesi tarafından ölü bulundu. Aile tarafından çağrılan sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerin ardından küçük çocuğun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin araştırılması için Trabzon Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.