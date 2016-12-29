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Küçük çocuk evinde ölü bulundu

Giresun’un Görele ilçesinde 12 yaşındaki çocuk ailesi tarafından evinde ölü bulundu

Küçük çocuk evinde ölü bulundu

Giresun’un Görele ilçesinde 12 yaşındaki çocuk ailesi tarafından evinde ölü bulundu

29 Aralık 2016 Perşembe 15:50
Küçük çocuk evinde ölü bulundu
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EDİNİLEN bilgiye göre, Görele ilçesinde yaşayan Fazlı Y.'nin 12 yaşındaki oğlu Murat Can Y., evlerinde ailesi tarafından ölü bulundu. Aile tarafından çağrılan sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerin ardından küçük çocuğun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin araştırılması için Trabzon Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Küçük çocukölü Bulunma
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