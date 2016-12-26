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Köylerde büyük korku! Öldürdüler...

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nin Topçatan köyüne inen ve korkulu anlar yaşatan domuz, köylüler tarafından vurularak öldürüldü

Köylerde büyük korku! Öldürdüler...
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AĞRI Dağı eteklerindeki Topçatan köyüne Ağrı Dağı'ndan inerek köy meydanına kadar gelen domuz önüne çıkana saldırdı. Köy halkına korkulu anlar yaşatan domuz, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Köylüler, öldürülen domuzun fotoğraflarını sosyal paylaşım sitelerinde, 'Domuzun son anları' notuyla paylaştı.
Kar yağışının artması ile birlikte aç kalan kurtlar da Malatya'da yerleşim yerlerine inmeye başladı. Malatya'nın Akçadağ ilçesi Gürkaynak Mahallesi'nde aç kalan bir kurt köydeki köpekler tarafından öldürüldü.
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Etiketler; #Domuz #kurt #aç kalan kurtlar #malatya akçadağ #ağrı #köpekler öldürdü #Malatya
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