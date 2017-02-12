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Köye inen kurtlar köpeği parçaladı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde ağır kış koşulları nedeniyle doğada yiyecek bulamayan kurtların, köye inip çoban köpeğine saldırdı. Köpeği öldüren kurtlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

Köye inen kurtlar köpeği parçaladı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde ağır kış koşulları nedeniyle doğada yiyecek bulamayan kurtların, köye inip çoban köpeğine saldırdı. Köpeği öldüren kurtlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

12 Şubat 2017 Pazar 14:27
Köye inen kurtlar köpeği parçaladı
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AĞRI'DA  etkili olan olumsuz hava koşulları yüzünden yiyecek bulmakta  güçlük çektikleri için ilçeye bağlı 20 kilometre uzaklıktaki Aydoğdu köyüne inen  2 kurt, barakasına zincirli olan Şeref Erol'a ait "Papi" isimli çoban köpeğine  saldırdı. Saldırı sonucu köpeği parçalayan kurtlar, daha sonra Papi'yi  boğazından yakalayıp sürükleyerek köyden uzaklaştı. Kurtların köpeğe saldırıp  götürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Köpeğin sahibi Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, 03.00 sularında  kurtların ve Papi isimli köpeğinin sesini duyduğunu belirterek "Sesi duyduğumda  kurtların köpeğime saldırdığını anladım. Hemen dışarı çıktım fakat çok geç  kalmıştım. Kurtlar köpeğimi götürmüşlerdi." dedi.Güvenlik kamerası görüntülerini izlediğini anlatan Erol, şunları  söyledi: "Kurtlar önce barakasında bağlı olan Papi ile bir süre boğuşuyor. Evin  duvarının dibinde birkaç dakika daha boğuştuktan sonra köpeğimi boğdular. Daha  sonra 2 kurt, köpeğimi boğazından tutarak götürdüler. Köpeğimiz Papi'yi çok  seviyorduk yani bir insandan farkı yoktu. Yemeğini tabağa bırakmayana kadar  yemezdi. Yani Papi hem akıllıydı hem de hiç sözümüzden çıkmazdı. Ailemizin bir  parçasıydı.  Çok üzüldük."

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Anahtar Kelimeler:
KurtKöpek
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