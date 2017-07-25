Kötü kokuyu alan içeri girdi: Korkunç olay

EDİNİLEN bilgiye göre, Cide’de Cide Limanında balıkçı barınağındaki bir kulübeden kötü kokular geldiğini tespit eden vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. Barakaya gelen polis ekipleri, girdiği kulübede 4 gündür kayıp olan Yaşar Tirek’in cesediyle karşılaştı. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Yaşar Tirek’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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