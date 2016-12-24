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Kötü haber! 214 yaralıdan 21'i öldü

Suriye'nin Halep kentinin tahliyesi sırasında yaralanların Hatay'a sevki sürüyor. Bugüne kadar Türkiye'ye getirilen 214 yaralıdan 21'i tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kötü haber! 214 yaralıdan 21'i öldü
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BASIN Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bulunan Basın Merkezi'nden verilen bilgiye göre, çoğunluğu Halep olmak üzere Suriye'den gelen toplam 214 yaralıdan 21'i yaşamını yitirdi. Aralarında 91 çocuğun bulunduğu yaralılardan 83'ünün Hatay dışındaki çeşitli hastanelere sevk edildiği, yaralılardan 31'inin taburcu olduğu kaydedildi.



 
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Etiketler; #Suriye #Halep #tahliye #Hatay
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