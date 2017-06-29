Korkutan yangın

İLÇEYE bağlı Değirmenli Köyü'nde 60 yaşındaki Cafer Öztürk’e ait iki katlı evin çatısında, bugün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede, çevredeki İbrahim ve Cumali Özer ile Ali Öztürk’e ait 3 eve daha sıçradı.



İhbar üzerine olay yerine Erbaa ve Taşova itfaiyelerinin yanı sıra Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altında alınarak söndürüldü.



Evlerin çatısında maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.