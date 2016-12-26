banner428
banner405

Korkutan yangın

Kuşadası’nda bir apartmanın çatı katında çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Yangın söndürme çalışmaları sırasında evde bulunan 3 tüpün peşpeşe patlaması büyük korkuya neden oldu

Korkutan yangın
banner404
EDİNİLEN bilgiye göre, Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi Özgür Sokak 5/3 adresindeki bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ramazan Gözen’e ait dairedeki yangın kısa sürede tüm evi sardı. Çevre apartmanlara ve evlere sıçramaması için itfaiye ekiplerinin büyük çaba sarf ettiği yangın sırasında evin içinde bulunan 3 adet tüpün patlaması bomba etkisi yarattı. Büyük korkuya kapılan ve tüplerin patlamasıyla büyük tehlike yaşayan mahalle sakinleri güvenlik güçleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. 1 saat süren söndürme çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangın sırasında itfaiye araçlarında suyun bitmesi nedeniyle tankerlerle itfaiye ekiplerine su takviyesi yapıldı.
banner355
Etiketler; #Kuşadası #Apartman #Yangın
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Motosikletten beton zemine çakıldılar
Sonraki Haber
Korkutan yangın
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.