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15 Şubat 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
15 Şubat Günlük Burç Yorumu

Korkutan kaza : 7 yaralı 

Zırhlı polis aracı ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Korkutan kaza : 7 yaralı 

Zırhlı polis aracı ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

15 Şubat 2017 Çarşamba 11:24
Korkutan kaza : 7 yaralı 
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KAZA, sabah 09.00 sıralarında Van'ın Şabaniye Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 28 A 2255 plakalı zırhlı polis aracı ile 65 EZ 560 plakalı minibüs çarpıştı.
 

7 yaralı ve isimleri

Kazada, polis aracından kimse yara almazken, minibüsteki Zeynep Kahraman, Ayşenur Dilce, Bahoz Merhem, Hazal Aslan, Fatma Akbulut, Oktay Bozdüz ve Medine Çağlı yaralandı. Yaralılar, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 
 

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Son Güncelleme: 15.02.2017 11:25
Anahtar Kelimeler:
VanPolis AracıKaza
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