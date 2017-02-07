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Korkutan fabrika yangını

Düzce'de elyaf fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 5 işçi, hastanede tedavi altına alındı

Korkutan fabrika yangını

Düzce'de elyaf fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 5 işçi, hastanede tedavi altına alındı

07 Şubat 2017 Salı 07:43
Korkutan fabrika yangını
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BEYKÖY beldesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet  gösteren elyaf fabrikasının kazan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın  çıktı.Kısa sürede yayılan alevlere işçiler ve itfaiye ekipleri, yoğun Duman  nedeniyle güçlükle müdahale etti. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın  söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenen 5 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce  Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve  Uygulama Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı  öğrenildi. Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.
 

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Anahtar Kelimeler:
FabrikaYangınDüzceOSB
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