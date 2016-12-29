Galeriler Videolar Yazarlar
Antalya 12°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR
BIST
77865
ALTIN
130.151
DOLAR
3.5308
STERLIN
4.3206
EURO
3.6912
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!
Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!
Morluklardan biberiye yağı ile kurtulun
Morluklardan biberiye yağı ile kurtulun
İlaç krizinde ikinci dalga
İlaç krizinde ikinci dalga
Flaş Haber
Tekne alabora oldu
Kapat

Korkutan doğalgaz patlaması

İstanbul Güngören’de bir dairede doğal sıkışması sonucu patlama oldu. Dairenin boş olması sebebiyle yaralanan olmazken, bina polis ve itfaiye ekipleri tarafından boşaltıldı

Korkutan doğalgaz patlaması

İstanbul Güngören’de bir dairede doğal sıkışması sonucu patlama oldu. Dairenin boş olması sebebiyle yaralanan olmazken, bina polis ve itfaiye ekipleri tarafından boşaltıldı

29 Aralık 2016 Perşembe 17:04
Korkutan doğalgaz patlaması
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Güngören’de bulunan Cömertkent Sitesi'nde 12 katlı bir apartmanın 10'uncu katındaki bir dairenin balkon kısmında patlama meydana geldi. Patlamayı duyan vatandaşlar binayı boşaltırken, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, binanın ön tarafına güvenlik şeridi çekerken, vatandaşların binayı tahliye etmesine yardımcı oldu.
Bu sırada olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri de binanın doğalgazını kesti. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucu patlamanın dairede bulunan doğalgaz kombisinden kaynaklandığı tespit edilirken, patlama site içerisinde paniğe sebep oldu.
Patlama sesini duyan bir site sakini patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığını belirterek, "Polisler patlamanın gaz sıkışmasından olduğunu söylediler. Patlama sırasında evde kimse yoktu. Patlamanın şiddetiyle evin camları arabaların üstüne düştü. Patlama çok şiddetli oldu. Biz 3 blok öteden sesi duyduk" dedi.
Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Korkutan Doğalgaz Patlamasıİstanbul Güngören
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kontrollü patlatma korkuttu
Kontrollü patlatma korkuttu
Doğalgaz patlaması
Doğalgaz patlaması
Otomobille tır çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille tır çarpıştı: 2 yaralı

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2015 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim