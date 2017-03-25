Korkutan çatı yangını

KISA sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın, Güngören, Sanayi Mahallesi Vali Sokak'ta 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Mahalle sakinleri yangının çıktığı binada oturan komşularını uyandırarak haber verirken, bir yandan da olayı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan binanın çatı katına müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri, olayın meydana geldiği yerdeki Gaziosmanpaşa Caddesi'ni itfaiyenin rahat çalışması için kısa süreliğine araç geçişine kapattı. İGDAŞ ekipleri de doğalgazı keserek önlem aldı. Sağlık ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bekletildi. Yangının çıktığı binada oturan bazı vatandaşlar nöbetçi olan bir eczanede itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesini bekledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Ardından cadde araç trafiğine açıldı.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

