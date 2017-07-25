Korkunç trafik kazasında can verdi

KAZA, Aksaray Kireçlik Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kireçlik mevkisinden Aksaray istikametine seyreden Ali Oylum (25) idaresindeki plakasız motosiklet, yine aynı istikamete seyreden Ramazan Ö. (52) idaresindeki 68 DU 904 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken diğer sürücüler tarafından jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda bir başka kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri de ağır yaralanan Ali Oylum’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından motosiklet sürücüsü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü Ramazan Ö. ise motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken arkadan çarptığını söyledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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