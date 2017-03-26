Korkunç kaza! İnsanları altına aldı...

İLK kazada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkan sürücü balık tutan vatandaşları ezdi. İkinci kazada seyir halindeki bir başka araca çarpan otomobil takla attı.

Meydana gelen kazalarda 1’i ağır toplam 3 kişi yaralandı

Fatih, Unkapanı Köprüsü, Aksaray istikameti üzerinde meydana gelen trafik kazası iddialalara göre şöyle gelişti. Gece saat 04.00 sıralarında Unkapanı Köprüsü’nden Aksaray istikametine seyir halinde olan 07 ACE 33 plakalı otomobil sürücüsü Esra A. yönetimindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı.

Kaldırıma çıkan otomobil o esnada balık tutmakta olan Hamit Özsoy ve Sevdim Bayramoğlu isimli vatandaşları ezerek park halindeki motorsiklete çarptıktan sonra köprü korkluklarında askıda kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hamit Özsoy’u Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sevdim Bayramoğlu ise İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan Bayramoğlu'nun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Askıda kalan otomobil içinden sürücü Esra A. ise kazayı yara almadan atlattı.

Otomobilin balık tutan vatandaşların üzerinden geçtiğini ifade eden Ramazan Poyrazoğlu isimli vatandaş,’’ Acı bir fren sesi geldi. Araç dengesini kaybederek balıkçıların üzerine gelmeye başladı. İnsanların üzerinden geçti. Direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra askıda kaldı. 1 kişinin durumu ağırdı, diğerinin ayağının üzerinden geçti’’ şeklinde konuştu.

Direksiyon hakimiyetini kaybederek vatandaşları ezen sürücü Esra A. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yarım saat arayla ikinci kaza meydana geldi

Meydana gelen ilk kazanın kaldırılmasının ardından yaklaşık 200 metre ileride ikinci bir kaza meydana geldi. Unkapanı Köprüsü’nden Aksaray istikametine seyir halinde olan 01 FD 084 plakalı otomobil sürücüsü S.A aynı istikamette ilerlemekte olan 34 EZ 1684 plakalı otomobil sürücüsü Muhammet Ş.’ye arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil yaklaşık 100 metre sürüklenerek durabildi. Otomobil içerisinde bulunan 1 kişi yaralanırken 2 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralanan vatandaş Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis kazalarla ilgili soruşturma başlattı.