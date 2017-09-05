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Korkunç iddia!.. 4 gündür kayıp kızı fuhuş çetesi mi kaçırdı?

Manisa’nın Saruhanlı İlçesi Dilek Mahallesi’nde yaşayan 15 yaşındaki Eylül Merter’in 31 Ağustos gecesi kaçırıldığını iddia eden babası Selman Merter, 4 gündür kızını aradıklarını ve izine ulaşamadıklarını anlattı

Korkunç iddia!.. 4 gündür kayıp kızı fuhuş çetesi mi kaçırdı?

Manisa’nın Saruhanlı İlçesi Dilek Mahallesi’nde yaşayan 15 yaşındaki Eylül Merter’in 31 Ağustos gecesi kaçırıldığını iddia eden babası Selman Merter, 4 gündür kızını aradıklarını ve izine ulaşamadıklarını anlattı

05 Eylül 2017 Salı 12:24
Korkunç iddia!.. 4 gündür kayıp kızı fuhuş çetesi mi kaçırdı?
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SARUHANLI'NIN Dilek Mahallesi’nde yaşayan Eylül Merter, 31 Ağustos gecesi kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 4 gündür aranıyor.
İddialara göre Eylül Merter’in İzmirli bir şebeke tarafından sosyal medya üzerinden kandırılarak kaçırıldığı belirtildi. 4 gündür arama çalışmaları devam eden kızın bulunması için devreye giren CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, durumu kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Kızlarından 4 gündür haber alamadıklarını ve hayatından endişe ettiklerini dile getiren baba Selman Merter, "Benim bir kızım ve bir oğlum var. 31 Ağustos günü Akhisar İlçesi’nden Dilek Mahallesi’ne döndük. O gece erken yattık. Gece bir ara uyandığımızda kızımın yatakta olmadığını gördük. Endişelendik. Durumu hemen jandarmaya bildirdik. Şimdi 4 gündür kızım aranıyor. Kızımı sosyal medya üzerinden tanıştığı 4 kişilik bir şebeke tarafından kaçırıldığını sanıyorum. Bu şebekenin fuhuştan birçok suçları olduğunu öğrendik. Başına bir şey gelmeden bir an önce bulunmasını istiyorum" diye konuştu. Baba Selman Merter, konunun CHP Manisa Milletvekili tarafından İçişleri Bakanlığı’na taşındığını dile getirdi. 
EN SON SİNYAL İZMİR BAYRAKLI’DAN ALINMIŞ
Konuyu sosyal medya adresi üzerinden gündeme taşıyan CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, savcılık ile yaptığı görüşmede kaybolan Eylül Merter’e ait cep telefonundan son sinyalin İzmir Bayraklı İlçesi’nden alındığını öğrendiğini ifade etti. Konuyla ilgili hem Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, hem de İl Emniyet Müdürlüğü ile görüşme yaptığını dile getiren CHP’li Biçer, "Aile kızının hayatından çok endişe ediyor. İddialara göre kızın kendi rızasıyla değil, zorla kaçırıldığı belirtiliyor. Merter’in yerinin tespit edilmesi hususunda İçişleri Bakanlığı’nın izniyle özel bir ekibin kurulması gerekiyordu. İçişleri Bakanlığı ile bu konuyu görüşüp gerekli izinleri aldık. Kurulacak olan özel bir ekiple Eylül Merter’in yeri tam olarak tespit edilecek. Sağ salim bulunması içinde gereken neyse yapılacak. İnşallah Eylül evine sağ salim dönecek" diye konuştu.
 
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma İl Komutanlığı’nın koordineli bir şekilde çalışmalara devam ettiği, kaçırma iddiasının İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nde bildirilerek, İzmir polisinin de çalışma başlattığı öğrenildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
ManisaSaruhanlıDilek Mahallesi
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