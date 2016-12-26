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Korkunç cinayet

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir kişi öldürüldü

Korkunç cinayet
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ORTABAĞLAR Mahallesi Çinici Sokak'ta Ömer A. ile Recep Ö. Metin Yıldırım'la tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer A. Yıldırım'a silahla ateş etti, Recep Ö. de bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçarak uzaklaşan Ömer A. ve Recep Ö, Ortabağlar Caddesi'nde yakalandı.
Zanlılar, emniyette verdikleri ifadede Yıldırım'ı kendilerine zorla uyuşturucu sattırması ve tehdit etmesi nedeniyle öldürdüklerini öne sürdü.
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Etiketler; #korkunç cinayet #rtabağlar #Bursa #Metin Yıldırım
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