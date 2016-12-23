banner428
banner405

Köpek katliamı 

Hakkari şehir çöplüğündeki onlarca köpek leşi görenleri hayrete düşürüyor. Yiyecek bulamayan başıboş köpekler ise açlıktan buradaki leşleri yiyor

Köpek katliamı 
banner404
HAKKARİ'DE hayvan barınağı olmadığı için onlarca başıboş köpeklerin terk edildiği ve açlıktan birbirlerinin etini yediği şehir çöplüğü, İHA ekibi tarafından görüntülendi. Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan şehir çöplüğünde bir taraftan araçların çarparak telef ettiği, diğer taraftan nasıl telef oldukları henüz öğrenilemeyen onlarca köpek leşi bulunuyor. Çöplükte telef olan köpeklerin üzerinde kırmızı boyayla yapılan numaralandırma ve kulaklarındaki küpe dikkat çekerken, iddiaya göre köpeklerin zehirlenerek atıldığı belirtiliyor.
Telef olan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmayan yavru bir köpek ise, dondurucu soğuklardan korunmak için telef olmuş arkadaşına sarılarak ısındı. Hakkari’de nesli tükenmekte olan ve göç aşamasındaki akbabalar da telef olan köpeklerin leşleriyle besleniyor.
Hakkari Belediyesi yetkilileri ise esrarengiz köpek ölümleri ve açlıktan birbirlerinin etini yemeleriyle ilgili bir çalışma içerisinde olduklarını bildirdiler.
Hakkari Belediyesinden ‘köpek’ açıklaması
Hakkari Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yayınlanan Çukurca karayolu yolunun 10. kilometresinde görüntülenen haberle ilgili kendilerinin kesinlikle ilişiği bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, “Hayvan ve hayvan haklarını koruyan bir belediye olarak yaşanan bu üzücü olayın aydınlatılması için Hakkari Belediye Başkanlığı ve Hakkari Valiliği tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılacak inceleme neticesinde sorumlular hakkında adli ve idari işlemler yapılacaktır” denildi.
banner355
Etiketler; #Hakkari #şehir çöplüğü #köpek leşi
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Yurtdışından cep telefonu, bilgisayar, televizyon ve radyo alacaklar dikkat!
Sonraki Haber
Köpek katliamı 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.