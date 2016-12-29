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Kontrollü patlatma korkuttu

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde bomba imha uzmanları tarafından gerçekleştirilen kontrollü patlayıcı imhası kentte korkuya neden oldu

Kontrollü patlatma korkuttu

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde bomba imha uzmanları tarafından gerçekleştirilen kontrollü patlayıcı imhası kentte korkuya neden oldu

29 Aralık 2016 Perşembe 16:24
Kontrollü patlatma korkuttu
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SUR ilçesinde gerçekleştirilen hendek-barikat operasyonlarının ardından bölgedeki yıkım ve hafriyat kaldırma çalışmaları devam ederken, bugün saat 16.15 sıralarında Diyarbakır büyük bir patlama sesi ile sarsıldı. Patlamanın, sokağa çıkma yasağının sürdüğü merkez Sur ilçesinde yapılan çalışmalarda bulunan mühimmat ve patlayıcıların kontrollü olarak imhasından kaynaklandığı belirtildi. Kontrollü patlatma kentin birçok yerinden hissedilirken, özellikle merkez Sur ilçesinde esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlar patlama ile büyük panik ve korku yaşadı. 

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Anahtar Kelimeler:
Kontrollü PatlatmaSurDiyarbakır
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