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Kontrolden çıkan TIR kamyonun üzerine devrildi

Sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, virajı alamayarak karşı yönden bir kamyonun üzerine devrildi. Kazada araçları içerisinde sıkışan şoförler, vatandaşlar ve itfaiye erleri tarafından kurtarıldı

Kontrolden çıkan TIR kamyonun üzerine devrildi

Sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, virajı alamayarak karşı yönden bir kamyonun üzerine devrildi. Kazada araçları içerisinde sıkışan şoförler, vatandaşlar ve itfaiye erleri tarafından kurtarıldı

08 Şubat 2017 Çarşamba 16:24
Kontrolden çıkan TIR kamyonun üzerine devrildi
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KAZA, Sancaktepe Hoca Nasrettin Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Ahmet Gümüşoğlu yönetimindeki 34 RLL 42 plakalı TIR, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan TIR karşı yönden gelen Ümit Gezen'in 34 BLL 54 plakalı kamyonun üstüne devrildi. Kaza nedeniyle araçlar hurdaya dönerken, şoförler araçları içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

SIKIŞAN SÜRÜCÜLER KURTARILDI
Gezen vatandaşlar tarafından hafif yaralı şekilde araçtan çıkarıldı. TIR içinde sıkışan Gümüşoğlu ise itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda ağır yaralı şekilde kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.  Kamyon sürücüsünün yakınları kazanın ardından olay yerine gelerek sürücü Ümit Gezen'i yaralı halde görünce panik yaşadılar. Yol, kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapatıldı. Trafik, araçların çekilmesiyle normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
SağlıkKazaSancaktepe
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