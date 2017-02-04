banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88390
ALTIN
144.915
DOLAR
3.6928
STERLIN
4.6153
EURO
3.9848
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
04 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
04 Şubat Günlük Burç Yorumu
4 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
4 Şubat 2017 Alanya -...
16 Ocak 2017 Pazartesi Yeni Alanya E Gazetesi
Yeni Alanya E - Gazete
Flaş Haber
Kazayla kardeşini vurdu
Kapat

Kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı 

Kontrolden çıkan kamyon orta refüjde 50 metre sürüklenip iki ağacı devirdikten sonra durabildi

Kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı 

Kontrolden çıkan kamyon orta refüjde 50 metre sürüklenip iki ağacı devirdikten sonra durabildi

04 Şubat 2017 Cumartesi 10:04
Kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı 
banner404

KAZA akşam saatlerinde Aydın’ın  Efeler ilçesi Denizli Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın’dan Denizli yönüne seyir halinde olan Aycan Karaca (24) idaresindeki 45 UC 576 plakalı boş teneke yüklü kamyon, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı. Yolun ortasındaki refüje çıkan kamyon, yaklaşık 50 metre sürüklenerek iki ağacı devirdikten sonra durabildi.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan sürücü Karaca, büyük panik yaşadı. Şoka giren sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Devrilme riskine karşı yol trafiğe kapatıldı
Refüjde asılı kalan kamyonun devrilme riski nedeniyle Aydın-Denizli karayolunun bir yönü tamamen karşı şeridinin ise tek şeridi trafiğe kapatıldı. Maddi hasarın oluştuğu kamyon ve devirdiği ağaçlar, vinç yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapalı kalan yol, kamyonun kurtarılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
KontrolKamyonDehşet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dur ihtarına uymayınca…
Dur ihtarına uymayınca…
THY uçağında hırsız şoku
THY uçağında hırsız şoku
26 ton pamuk yüklü tırda yangın
26 ton pamuk yüklü tırda yangın

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals