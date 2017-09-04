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Kontrol altına alınamıyor!.. 20 hane boşaltıldı

Bolu'nun Göynük İlçesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan ve gece kontrol altına alınan orman yangını soğutma çalışmalarının yapıldığı öğle saatlerinden rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Yangın nedeniyle 20 haneli Safranlar Mahallesi boşaltıldı. Belediye hoparlörlerinden vatandaşlardan müdahale için destek istendi

Kontrol altına alınamıyor!.. 20 hane boşaltıldı

Bolu'nun Göynük İlçesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan ve gece kontrol altına alınan orman yangını soğutma çalışmalarının yapıldığı öğle saatlerinden rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Yangın nedeniyle 20 haneli Safranlar Mahallesi boşaltıldı. Belediye hoparlörlerinden vatandaşlardan müdahale için destek istendi

04 Eylül 2017 Pazartesi 22:47
Kontrol altına alınamıyor!.. 20 hane boşaltıldı
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KONTROL altına alınan orman yangını, soğutma çalışmaları devam ederken rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Güneyden doğuya ilerleyen yangına havadan 3 helikopter müdahale ederken, karadan da söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, yangının tamamen kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmaları sürdürülürken alevlerin rüzgarın etkisiyle saat 13.30 sıralarında yeniden parladığını söyledi. Başkan Kazan, yeniden başlayan yangının, ana yangının 3'te 1'i kadar büyüklükte bir alanda etkili olduğunu belirterek, "Şu anda havadan 3 helikopter yangına müdahale ediyor. Ayrıca Manisa'dan 1 helikopter ve İzmir'den de 1 uçak talep edildi. Şu anda yoldalar. Toplam 4 helikopter ve 1 uçak ile havadan müdahale edilecek. Ayrıca karadan da söndürme çalışmaları sürecek" dedi.

1 MAHALLE BOŞALTILDI

Bolu’nun Göynük ilçesinde yeniden alevlenen yangın, akşam saatlerinde ormanın yakınında bulunan 20 haneli Safranlar Mahallesi’ne yaklaştı. Mahalle, yangının evlere sıçrama ihtimaline karşı boşaltıldı. Yangının söndürülmesi için Belediye hoparlörlerinden ilçe halkından destek istendi. Yangın bölgesine gitmek isteyen gönüllü vatandaşlar için araç kaldırıldı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

DAHA FAZLA ALANA YAYILIYOR

80 hektarlık alanı kül eden yangın rüzgarın etkisiyle daha geniş alana yayıldı. Yangın söndürme çalışmaları arazözler ve su tankerleriyle devam ederken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor. Gündüz saatlerinde alevlere müdahale eden yangın söndürme helikopterleri ise havanın kararmasıyla çalışmalarına ara verdi. 

Öte yandan Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ve AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay da bölgeye gelerek yetkililerden yangın hakkında bilgi aldı.

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