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Komandoların zorlu eğitimi böyle görüntülendi

Dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinin verildiği Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulunda vatani görevini yapan farklı mesleklere sahip asteğmenler, vatanı koruma hedefi doğrultusunda zorlu bir eğitimden geçiyor

Komandoların zorlu eğitimi böyle görüntülendi

Dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinin verildiği Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulunda vatani görevini yapan farklı mesleklere sahip asteğmenler, vatanı koruma hedefi doğrultusunda zorlu bir eğitimden geçiyor

24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:33
Komandoların zorlu eğitimi böyle görüntülendi
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DÜNYA'NIN en zorlu askeri eğitimlerinin  verildiği Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulunda Türkiye'nin farklı yerlerinden  gelen asteğmenler, meslekleri farklı olsa da vatanı koruma hedefi doğrultusunda  zorlu bir eğitime tabi tutuluyor.Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kurulu Eğirdir Dağ Komando Okulu ve  Eğitim Merkez Komutanlığı, Komando İhtisas Kursuna ev sahipliği yapıyor. Komando  brövesi almak isteyenlerin eğitim alabileceği tek yer olan komutanlık, Türk  Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli kurslara da ev sahipliği  yapıyor.Okulda yılda dört kez de asteğmenlere komando eğitimleri veriliyor.  Vatani görevleri kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından Eğirdir'e gelen farklı  mesleklere sahip asteğmenler, 3 haftalık temel eğitime alınıyor.Temel eğitimin ardından asteğmenler 10 hafta boyunca çoğunluğunun  görev yapacağı terörle mücadele bölgelerine benzer arazilerde eğitimlerine devam  ediyor.Her saat diliminde görev yapma kabiliyetini kazanmak için farklı  zamanlarda günde 15 saat boyunca eğitim faaliyetlerini sürdüren asteğmenler, 13  hafta boyunca öğrendiklerini gerçekleştirdikleri tatbikatla sonlandırıyor.Senaryo gereği helikopterle düşman bölgesine hava hücum harekatıyla  yakın bir noktaya bırakılan asteğmenler, bırakıldıkları bölgede ilk olarak kendi  güvenliklerini sağlıyor. Daha sonra düşman bölgesine sızmaya başlayan  asteğmenler, düşman unsurlarının gerçekleştirdiği pusuya anında karşılık vererek  tehdit unsurlarını bir bir yok ediyor. Bulundukları bölgeyi düşman unsurlarından  temizleyen asteğmenler, daha sonra dost bölgeye sıyrılıyor.Eğitimlerini tamamlayanlar, başta terörle mücadelenin yoğun olarak  gerçekleştiği yerler olmak üzere Türkiye'nin farklı birliklerine gönderiliyor.

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