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Kolunu makineye kaptıran çiftçi öldü

Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde traktörün arkasında bağlı olan tarım makinesine kolunu kaptıran 51 yaşındaki Mahmut Düzgün yaşamını yitirdi

Kolunu makineye kaptıran çiftçi öldü

Sakarya'nın Kaynarca İlçesi'nde traktörün arkasında bağlı olan tarım makinesine kolunu kaptıran 51 yaşındaki Mahmut Düzgün yaşamını yitirdi

21 Nisan 2017 Cuma 07:18
Kolunu makineye kaptıran çiftçi öldü
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OLAY, Kaynarca Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Düzgün tarlasında çalışırken traktörün arkasında bağlı olan tarım makinesine ip dolandı. Mahmut Düzgün makine çalışırken dolanan ipleri temizlemek istedi. Düzgün bu sırada kolunu makinenin bıçaklarına kaptırınca olay yerinde hayatını kaybetti. Mahmut Düzgün'ün cenazesi morga kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
SakaryaKaynarcaMahmut Düzgün
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