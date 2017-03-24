Koltuk fabrikası yangından küle döndü

BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde Mahmudiye Mahallesi'ndeki Mobilya Sanayi'nin 17’nci Sokak'ta Sancar Yıldırım ve Melih Çuhadar’a ait koltuk fabrikasında bugün saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, işyeri çalışanları kendilerini dışarıya attı.

Haber verilmesi üzerine yangın yerine İnegöl’deki tüm itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin fabrikanın dört bir yanından yangına müdahale ettiği söndürme çalışmalarına sanayi çalışanları da destek verdi.

Alevler yaklaşık bir saatte kontrol altına alındıktan sonra çevredeki mobilya firmalarına sıçramadan syangın söndürüldü. Fabrika tamamen kullanılamaz hale gelirken, içerisinde bulunan koltuklar ile ham maddeler kül oldu.