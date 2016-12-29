Kız öğrenci yurdunda korkutan yangın: 5 yaralı

Türkiye’de 2014’de yüzde 20,7’ye kadar yükselen sigara kaçakçılığı devletin kararlı mücadelesi sonucu yüzde 11’e kadar gerilerken, bu kez yasa dışı açık tütün satışı patladı. 2015’in son çeyreğinde 2,2 milyar dal olan yasa dışı açık tütün satışı, bu yılın ilk çeyreğinde 4 milyar dala yükseldi