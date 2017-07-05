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Kıskançlık krizine girip eski kız arkadaşını bıçaklamış

Samsun'da 3 ay önce ayrıldığı kız arkadaşı 26 yaşındaki Pakize S.A.'yı kıskançlık nedeniyle sol kol ve sağ bacağından bıçakla yaraladığı iddia edilen 25 yaşındaki Arif A. polis tarafından yakalandı

Kıskançlık krizine girip eski kız arkadaşını bıçaklamış

Samsun'da 3 ay önce ayrıldığı kız arkadaşı 26 yaşındaki Pakize S.A.'yı kıskançlık nedeniyle sol kol ve sağ bacağından bıçakla yaraladığı iddia edilen 25 yaşındaki Arif A. polis tarafından yakalandı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:54
Kıskançlık krizine girip eski kız arkadaşını bıçaklamış
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OLAY, dün Canik İlçesi'nde meydana geldi. Arif A., sevgilisi Pakize S.A. ile 3 ay önce ayrıldı. Otomobille gezen Arif A. yolda karşılaştığı Pakize S.A.'yı yanına alıp birlikte gezmeye başladı. Arif A., Pakize S.A.'nın başka bir erkekle ilgilendiğinden şüphelenince tartışmaya başladı. Tartışmanın uzaması üzerine Arif A., genç kızı dödü, bıçakla sol kolu ve sağ bacağından hafif yaraladı. Otomobilden inen genç kız çevredekilerin çağırdığı ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan yaralı taburcu edildi. 
 
Şikayet üzerine harekete geçen polis şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan  Arif A. bugün adliyeye sevk edildi.

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Son Güncelleme: 05.07.2017 14:04
Anahtar Kelimeler:
Kıskançlık KriziSamsun
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