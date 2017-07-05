Kıskançlık krizine girip eski kız arkadaşını bıçaklamış

OLAY , dün Canik İlçesi'nde meydana geldi. Arif A., sevgilisi Pakize S.A. ile 3 ay önce ayrıldı. Otomobille gezen Arif A. yolda karşılaştığı Pakize S.A.'yı yanına alıp birlikte gezmeye başladı. Arif A., Pakize S.A.'nın başka bir erkekle ilgilendiğinden şüphelenince tartışmaya başladı. Tartışmanın uzaması üzerine Arif A., genç kızı dödü, bıçakla sol kolu ve sağ bacağından hafif yaraladı. Otomobilden inen genç kız çevredekilerin çağırdığı ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan yaralı taburcu edildi. Şikayet üzerine harekete geçen polis şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan Arif A. bugün adliyeye sevk edildi.

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