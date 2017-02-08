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Kırmızı ışıkta bilezikleri sayınca yakalandılar

Bir evden ziynet eşyası ve para çalan  zanlılar, güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde yakalandı

Kırmızı ışıkta bilezikleri sayınca yakalandılar

Bir evden ziynet eşyası ve para çalan  zanlılar, güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde yakalandı

08 Şubat 2017 Çarşamba 08:18
Kırmızı ışıkta bilezikleri sayınca yakalandılar
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ALINAN bilgiye göre, Bartın’da Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri, Çatmaca mevkisinde kırmızı ışıkta durdukları esnada, başka  bir Otomobildeki kişinin bilezik saydığını gördü.
Otomobildeki 3 kişinin durumundan şüphelenen ekipler, durumu hırsızlık  şubesi ekiplerine bildirdi. Ekiplerce, takibe alınan otomobil, kent merkezinde  durduruldu.
Otomobilde ve şüphelilerin üstünde, Gölbucağı Mahallesi'ndeki bir  evden çalındığı belirlenen 5 bilezik, 2 alyans, 1 takı seti ve 150 lira ele  geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından  adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden biri tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla  serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
BartınÇatmacaIl Emniyet Müdürlüğü
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