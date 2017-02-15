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Kiraladıkları otomobille elektrik direklerindeki vidaları çalıyorlardı

Kiraladıkları otomobille elektrik direklerindeki aparat bağlantılarında kullanılan vidaları çalan 2 kişi yakalandı

Kiraladıkları otomobille elektrik direklerindeki vidaları çalıyorlardı

Kiraladıkları otomobille elektrik direklerindeki aparat bağlantılarında kullanılan vidaları çalan 2 kişi yakalandı

15 Şubat 2017 Çarşamba 19:47
Kiraladıkları otomobille elektrik direklerindeki vidaları çalıyorlardı
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TEKİRDAĞ'ın Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri E.İ., yönetimindeki 34 HH 5330 plakalı otomobili ilçe girişinde şüphe üzerine durdurup aramaya yaptı. Otomobilin bagajında çuvalların içinde elektrik direklerinin bağlantılarında kullanılan vida ve aksları bulundu. Bunun üzerine araştırma yapan polis, kiralık otomobildeki sürücü E.İ. ile beraberindeki F.K.'nin ilçenin Pazarcık Mahallesi'nde bulunan evlerinde arama başlattı. Genişletilen soruşturma kapsamında yapılan ev aramalarında 3 adet haberleşme telsizi, 2 av tüfeği, çok sayıda çalıntı olduğu belirlenen malzemeler ele geçirdi. Evde çıkan telsizlerin ise şüphelilerin hırsızlık olaylarında yakalanmamak için kullandıkları belirtildi. 
Şüphelilerin çaldıkları vidaları İstanbul'un Silivri İlçesi Binkılıç Mahallesi'ndeki elektrik direklerinden çalındığının belirlenmesi üzerine E.İ. ile F.K., Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kiraladıkları OtomobilAparat BağlantılarıVidalar34 HH 5330Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü
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