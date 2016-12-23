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Kiracısını öldürdüğü öne sürülen ev sahibine müebbet

Adana'da kirasını ödemeyen kiracısını tabancayla öldürdüğü ileri sürülen ev sahibinin yargılandığı davada mütalaasını sunan savcı, sanık hakkında müebbet hapis cezası talep etti

Kiracısını öldürdüğü öne sürülen ev sahibine müebbet
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ADANA'DA kirasını ödemediği ve otomobiline zarar verdiği iddiasıyla kiracısını tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi. Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Orhan Ertok (70) ile tarafların avukatları katıldı.
Duruşmada mütalaasını sunan savcı, sanığın kiracısını "haksız tahrik altında öldürdüğü"ne kanaat getirerek müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Sanık Ertok, kiracısı Akif Tosun'un (40) 5 aydır kira, elektrik ve su faturalarını ödemediğini, bu yüzden evden çıkmasını istediğini ileri sürdü.
Ertok, olay günü kiracısının alkollü olduğunu, taşla arabasına zarar verip küfrettiğini iddia ederek, "Beni aşağıya çağırdı. Ben de 'Boş gelmemiştir' diye silahımı alıp aşağıya indim. Elindeki taşla kafama vurmaya çalıştı. Ben de silahı çekip rastgele ateş ettim." ifadelerini kullandı.
Sanık avukatı, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde Orhan Ertok, 13 Şubat'ta kiracısı Akif Tosun'u tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.
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Etiketler; #Adana #Orhan Ertok #Akif Tosun
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