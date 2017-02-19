Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
144.433
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5074
EURO
3.8595
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Metabolizmanın sırrı çözülüyor
Metabolizmanın sırrı çözülüyor
Çürük dişler kalbi olumsuz etkiliyor
Çürük dişler kalbi olumsuz etkiliyor
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru

Sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e dün akşam sorulan bir soru damgasını vurdu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru

Sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e dün akşam sorulan bir soru damgasını vurdu

19 Şubat 2017 Pazar 11:37
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru
banner404

ATV ekranlarında yayınlanan ve Murat Yıldırım'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına dün akşam sorulan bir soru damgasını vurdu. Oldukça uzun bir kelimeden oluşan soruyu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. 
İşte o soru:
Hippopotomonstrosesquippedaliophobia korkusundan muzdarip biri hangisinden korkar?
Doğru cevap: Uzun kelimeler

banner355
Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İster
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlber hocaya kafa tutan adam
İlber hocaya kafa tutan adam
6 eski polis gözaltına alındı
6 eski polis gözaltına alındı
Şikede kumpas davası yarın başlıyor
Şikede kumpas davası yarın başlıyor

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals