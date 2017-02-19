Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru

ATV ekranlarında yayınlanan ve Murat Yıldırım'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına dün akşam sorulan bir soru damgasını vurdu. Oldukça uzun bir kelimeden oluşan soruyu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İşte o soru:
Hippopotomonstrosesquippedaliophobia korkusundan muzdarip biri hangisinden korkar?
Doğru cevap: Uzun kelimeler
ATV ekranlarında yayınlanan ve Murat Yıldırım'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına dün akşam sorulan bir soru damgasını vurdu. Oldukça uzun bir kelimeden oluşan soruyu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.