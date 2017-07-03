Kendini belediye önünde yakmaya çalıştı

ALINAN bilgiye göre Çamköy’de bir barakada 3 çocukları ile birlikte yaşayan Köksal K. ve Nehir A, barakaları ruhsatsız olduğu için elektrik alamadılar. Elektriksizliğe artık isyan eden Köksal K. eline benzin bidonu alıp, belediyenin önüne gelerek kendisini yakmak istedi. Köksal K.’nın kendisini yakmasına belediyenin güvenlik memurları engel oldu. İçeri alınan Köksal K. derdini anlattı, belediyeden de yol konusunda yardım istedi.
Belediyede sakinleştirilen adam kendine geldikten sonra olay yerinden ayrıldı.
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