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Kediye çarpmamak için direksiyon kırdı eşi öldü

61 yaşındaki Yasin Kilkaya, yola çıkan kediye çarpmamak için direksiyon kırınca otomobil TIR'ın altına girdi

Kediye çarpmamak için direksiyon kırdı eşi öldü

61 yaşındaki Yasin Kilkaya, yola çıkan kediye çarpmamak için direksiyon kırınca otomobil TIR'ın altına girdi

17 Şubat 2017 Cuma 16:43
Kediye çarpmamak için direksiyon kırdı eşi öldü
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ÇORUM'DA Kazada sürücü Kilkaya yaralanırken, yanındaki aynı yaştaki eşi Meryem Kilkaya hayatını kaybetti. Dün meydana gelen kazada, Yasin Kilkaya yönetimindeki 53 AL 004 plakalı otomobilin önüne iddiaya göre kedi çıktı. Sürücünün kediye çarpmamak için direksiyonu kırmasıyla otomobil kontrolden çıkarak park halindeki TIR'ın altına girdi. Kazada Yasin Kilkaya ile yanında bulunan eşi Meryem Kilkaya yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Meryem Kilkaya, bugün yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yasin Kilkaya'nın durumunun ise iyi olduğu belirtildi.


 

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Anahtar Kelimeler:
çorumYasin KilkayaOtomobil
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