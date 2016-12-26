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KCK operasyonu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan Aysel Tuğluk'un da aralarında olduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan, KCK' nın sözde eski İzmir sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet Baysal İzmir'de yakalandı

KCK operasyonu
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DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan Aysel Tuğluk'un da aralarında olduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan, KCK' nın sözde eski İzmir sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet Baysal İzmir'de yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Mehmet Baysal'ın şahıs Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. 

 
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Etiketler; #Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı #Aysel Tuğluk
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