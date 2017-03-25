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Kaza: 4 ölü

Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı

Kaza: 4 ölü

Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı

25 Mart 2017 Cumartesi 19:52
Kaza: 4 ölü
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KAZA, akşam saatlerinde Hacı Mustafa Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 46 E 8148 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 46 KS 016 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz belirsiz 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 4 kişi ise yaralandı. 
Kaza yerine sevk edilen çok sayıda sağlık görevlisi, yaralıları ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2'si de doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer 2 yaralının tedavisi sürüyor.
Kazada ölen 4 kişinin cesetleri, otopsi için morga konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Hacı Mustafa MahallesiKaza: 4 ölüKahramanmaraş
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