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Kayıp yaşlı adam ölü olarak bulundu

Tokat'ın Niksar ilçesinde 54 gündür haber alınamayan 78 yaşındaki alzaymır hastası, ölü olarak bulundu

Kayıp yaşlı adam ölü olarak bulundu
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ALINAN bilgiye göre, Ordu-Niksar yolu Çamiçi Yaylası Ardıçlı köyü yakınlarında avlanan avcılar, kayalıklarda bir ceset görünce durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, cesedin Niksar'da 54 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan alzaymır hastası Halis Kanlı olduğunu belirlendi.
Kanlı'nın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Niksar'da 2 Kasım'da evden ayrılan Kanlı'dan bir daha haber alamayan yakınları, bulunması amacıyla jandarmaya başvurmuş, yapılan çalışmalardan sonuç alınamamıştı.
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Etiketler; #Tokat #Niksar #ordu #Niksar Devlet Hastanesi #Ardıçlı köyü
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