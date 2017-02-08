banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88249
ALTIN
148.239
DOLAR
3.7099
STERLIN
4.6526
EURO
3.9714
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Hapşırırken bunu sakın yapmayın!
Hapşırırken bunu sakın yapmayın!
9 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
9 Şubat 2017 Alanya -...
Facebook'tan Snapchat klonu yeni uygulama
Facebook'tan Snapchat klonu yeni uygulama

Kayıp kişi başından vurulmuş halde bulundu

Ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı 32 yaşındaki Veli Çandır'ın cesedi, 1 gün sonra bugün otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu. İlk belirlemeye göre Çandır'ın, av tüfeğiyle intihar ettiği sanılıyor

Kayıp kişi başından vurulmuş halde bulundu

Ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı 32 yaşındaki Veli Çandır'ın cesedi, 1 gün sonra bugün otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu. İlk belirlemeye göre Çandır'ın, av tüfeğiyle intihar ettiği sanılıyor

08 Şubat 2017 Çarşamba 19:29
Kayıp kişi başından vurulmuş halde bulundu
banner404

DENİZLİ'DE Çamlık Mahallesi'ndeki pazaryerinde peynir satan, evli ve 1 çocuk babası Veli Çandır için ailesi, dün polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailesi ve polisin arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Ancak kötü haber, denetim yapan Pamukkale Belediyesi Zabıta ekiplerinin, Karakurt Mahallesi'nde tarla yolunda, 35 HAY 81 plakalı otomobilin içinde, sürücü koltuğunda başından vurulmuş Çandır'ın cesedini bulmasıyla duyuldu. İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri geldi. Olay yeri güvenlik şeridiyle çevrildikten sonra polisler inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre; Çandır'ın, otomobilde bulunan av tüfeğiyle intihar ettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çandır'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polisin, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AilesiKayıp KişiVeli Çandırİntihar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Gülen haininin taktiği...:'
'Gülen haininin taktiği...:'
Hastanede 'Boğaz iltihabı' teşhisi konulan çocuk evde öldü
Hastanede 'Boğaz iltihabı' teşhisi konulan çocuk evde öldü
Tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı
Tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals