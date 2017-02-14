Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88400
ALTIN
144.458
DOLAR
3.6525
STERLIN
4.5522
EURO
3.8708
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
15 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
15 Şubat 2017 Alanya -...
14 Şubat 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
14 Şubat Günlük Burç Yorumu
14 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
14 Şubat 2017 Alanya -...

Kayıp adamın cesedi elektrik direğinde bulundu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde iki gün önce kaybolan 31 yaşındaki Ersin Üşenmez enerji nakil hattında ölü olarak bulundu

Kayıp adamın cesedi elektrik direğinde bulundu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde iki gün önce kaybolan 31 yaşındaki Ersin Üşenmez enerji nakil hattında ölü olarak bulundu

14 Şubat 2017 Salı 18:18
Kayıp adamın cesedi elektrik direğinde bulundu
banner404

31 yaşındaki Ersin Üşenmez geçen Pazar günü ortadan kayboldu. Ailesinin polise giderek kayıp başvurusunda bulunduğu genç için arama çalışması başlatıldı. Ersin Üşenmez’in arama çalışmalarına katılan ailesi ve yakın arkadaşları bugün saat 10.00 sıralarında Erbaa Organize Sanayi Bölgesi’ne yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıkta bulunan enerji nakil hattı direğinde bir kişinin asılı halde bulunduğunu gördü. Gencin yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen polis yaklaşık 25 metre yükseklikte enerji nakil hattında kemerinden asılı halde duran gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından elektrikler kesilerek Ersin Üşenmez’in asılı bulunduğu yerden indirilmesi için çalışma başlatıldı. İtfaiye merdiveninin Üşenmez’e ulaşamaması üzerine olay yerine vinç çağrıldı. İtfaiye erleri vincin gelmesiyle yaklaşık 25 metre yüksekte asılı halde duran gencin cansız bedenini direğe takılan pantolon kemerini keserek indirdi. Üşenmez'in cesede Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

banner355
Anahtar Kelimeler:
KayıpElektrik DireğiErbaa Organize Sanayi Bölgesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hastanedeki elle taciz iddiasına adli kontrol
Hastanedeki elle taciz iddiasına adli kontrol
Parmakları kapı arasına sıkıştı
Parmakları kapı arasına sıkıştı
Sevgilisi intihar edince ölmek istedi
Sevgilisi intihar edince ölmek istedi

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals