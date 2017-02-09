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Kayığı fırtınada alabora olan balıkçı kayboldu

Fırtınada kayığı alabora olan balıkçı 55 yaşındaki Muharrem Şen denizde kayboldu. Kayıp balıkçının bulunması için arama-kurtarma çalışması başlatıldı

Kayığı fırtınada alabora olan balıkçı kayboldu

Fırtınada kayığı alabora olan balıkçı 55 yaşındaki Muharrem Şen denizde kayboldu. Kayıp balıkçının bulunması için arama-kurtarma çalışması başlatıldı

09 Şubat 2017 Perşembe 11:26
Kayığı fırtınada alabora olan balıkçı kayboldu
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SAMSUN'UN Yakakent İlçesi'nde, limandan bu sabah kayığıyla balık tutmak için denize açılan Muharrem Şen, kayığın fırtınada alabora olmasıyla kayboldu. Tuttuğu balıkları restoranlara satarak geçimini sağladığı belirtilen Muharrem Şen'i arama-kurtarma çalışması başlatıldı. 
Bir süre sonra kayıp balıkçının parçalanmış kayağı kıyıya vururken, denizde arama-kurtarma çalışması sürüyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
SamsunMuharrem ŞenYakakent İlçesi
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