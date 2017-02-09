Kayığı fırtınada alabora olan balıkçı kayboldu

SAMSUN'UN Yakakent İlçesi'nde, limandan bu sabah kayığıyla balık tutmak için denize açılan Muharrem Şen, kayığın fırtınada alabora olmasıyla kayboldu. Tuttuğu balıkları restoranlara satarak geçimini sağladığı belirtilen Muharrem Şen'i arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Bir süre sonra kayıp balıkçının parçalanmış kayağı kıyıya vururken, denizde arama-kurtarma çalışması sürüyor.
SAMSUN'UN Yakakent İlçesi'nde, limandan bu sabah kayığıyla balık tutmak için denize açılan Muharrem Şen, kayığın fırtınada alabora olmasıyla kayboldu. Tuttuğu balıkları restoranlara satarak geçimini sağladığı belirtilen Muharrem Şen'i arama-kurtarma çalışması başlatıldı.