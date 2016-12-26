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Kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 6 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 6 kişi yaralandı

Kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 6 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Hüseyin M. yönetimindeki 27 N 5515 plakalı otomobil, Göçeri Köyü civarında yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.
Meydana gelen kazada sürücü ve araç içerisinde bulunan Şığlık, Çoşkun, Mehmet Sıtkı, Yaşar ve Hasan Hüseyin Kılıçkıran yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kahta ve Göçeri Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sağlık durumu ciddiyetini koruyan Şığlık Kılıçkıran ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
 
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Etiketler; #Adıyaman #kayganlaşan yol #kaza
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