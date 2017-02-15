Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88261
ALTIN
144.052
DOLAR
3.6518
STERLIN
4.5486
EURO
3.8548
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Yaşlılık psikolojisinde bunlara dikkat
Yaşlılık psikolojisinde bunlara dikkat
’Altın Yumurta’ ile tüp bebek
’Altın Yumurta’ ile tüp bebek
Yüksek tansiyon sinsice vuruyor
Yüksek tansiyon sinsice vuruyor

Kaybolan film ekibi "drone" sayesinde kurtarıldı!

Karlı kaplı ormanda yollarını kaybeden film seti ekibi ve oyuncularının imdadına belediye ekipleri yetişti.Kaybolan film ekibi "drone" sayesinde kurtarıldı

Kaybolan film ekibi "drone" sayesinde kurtarıldı!

Karlı kaplı ormanda yollarını kaybeden film seti ekibi ve oyuncularının imdadına belediye ekipleri yetişti.Kaybolan film ekibi "drone" sayesinde kurtarıldı

15 Şubat 2017 Çarşamba 12:31
Kaybolan film ekibi "drone" sayesinde kurtarıldı!
banner404

ADANA'NIN Aladağ ilçesinde karlı kaplı ormanda yollarını kaybeden film seti ekibi ve oyuncularının imdadına belediye ekipleri yetişti.Adana'nın Aladağ ilçesinde karlı kaplı ormanlık alanda  kaybolan 10 kişilik film ekibi, yerleri "drone" sayesinde bulunarak kurtarıldı.Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre,  uluslararası film festivallerinde yarışmak üzere "Kar Kirazı" isimli filmin  çekimlerini yapan ekip, Aladağ'da uygun çekim mekanı ararken ormanlık alanda  kayboldu.Sinemacıların, telefon aracılığıyla yetkililerle iletişime geçerek  yardım çağrısında bulunması üzerine, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire  Başkanlığına bağlı Can-Kur ve Yol Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Karla kaplı ormanlık alanda kaybolan sinemacılara bulmakta zorluk  yaşayan ekipler, "drone"la yer tespiti yaptıktan sonra iş makineleriyle yol  açarak bölgeye ulaştı.Ekipler, 10 kişilik film ekibini kurtararak kent merkezine götürdü."Kar Kirazı" isimli kısa metrajlı filmde, bir kişinin eşini doğum için  hastaneye yetiştirme çabası ve zihinsel engelli bir kızın anne ve babasıyla  ilişkisi eş zamanlı olarak anlatılıyor.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Kar KirazıDroneFilm EkibiAdanaAladağ Ilçesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversite öğrencisinin katili ablası çıktı
Üniversite öğrencisinin katili ablası çıktı
Kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
Kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
3 yeni 'ada' geliyor
3 yeni 'ada' geliyor

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals