Kaybolan 85 yaşındaki köylüyü AFAD arıyor

HASAN Katırcı’nın oğlu İbrahim Katırcı, 26 Aralık günü kent merkezinden köye dönmek üzere yola çıkan babası Hasan Katırcı'dan haber alamayınca, kayıp başvurusunda bulundu. AFAD ekipleri ve jandarmanın 3 gündür yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Babasının pazartesi günü saat 17.00'de kent merkezinden Konakalmaz Köyü'ne gitmek üzere yola çıktığını belirten İbrahim Katırcı, "Minibüs şoförünü bulduk. Köy girişinde indirdiğini ve elinde poşetler olduğunu söyledi. Ancak babam eve gelmedi. Durumu jandarmaya bildirdik, jandarma ve AFAD ekipleri çevre köylerde ve kırsalda her gün köpeklerle arama yapıyor. Bir yerde düşmüş, donmuş olabileceğini de düşünüyoruz" dedi.