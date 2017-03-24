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Kavgayı ayırırken bacağından vuruldu

Alışveriş merkezi içindeki kavgayı ayırmaya çalışan kafe sahibi 37 yaşındaki Mehmet Eşref Akyüz, bacağından vuruldu

Kavgayı ayırırken bacağından vuruldu

Alışveriş merkezi içindeki kavgayı ayırmaya çalışan kafe sahibi 37 yaşındaki Mehmet Eşref Akyüz, bacağından vuruldu

24 Mart 2017 Cuma 14:46
Kavgayı ayırırken bacağından vuruldu
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YARALANAN Akyüz tedavi altına alınırken, kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, İzmit kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ata Işık daha önce çalıştığı GSM bayisindeki çalışma arkadaşı ile satışta kota yarışına girdi. Mehmet Ata Işık işyerinden ayrılırken, işyerinde çalışan kadın arkadaşı ile de aralarındaki sorunlar nedeniyle mahkemelik oldu. Mehmet Ata Işık mahkemelik olduğu arkadaşının ağabeyi Fatih K. ile alışveriş merkezinde bir araya gelirken tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fatih K.'nın yanında bulunan arkadaşı silahını çekerek tehdit etmeye başladı. 
Alışveriş merkezinde kafe işleten Mehmet Eşref Akyüz araya girdi. Çıkan kavga sırasında Fatih K.'nın arkadaşının ateş açması sonucu Mehmet Eşref Akyüz sol bacağından yaralandı.
Fatih K. ve yanında bulunan kişi olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Akyüz'e müdahalede bulundu. Akyüz kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Eşref Akyüzİzmit Kent MerkeziMehmet Ata Işık
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