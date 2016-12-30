Kavgada kan aktı: 1 ölü

EDİNİLEN bilgiye göre, Kahta ilçesine bağlı Akıncılar köyünde Melih Ç. ile Burak Özdemir (19) sabah saatlerinde bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmayı fark eden vatandaşlar duruma müdahale ederek şahısları ayırdı.

Öğleden sonra tekrar karşılaşan Melih Ç. ile Burak Özdemir arasında yeniden tartışma yaşandı. Olayda Melih Ç. yanında bulundurduğu bıçakla Burak Özdemir’i bıçakladı. Bıçakla yaralanan Özdemir olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince önce Kahta Devlet Hastanesine, daha sonra ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Burak Özdemir yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan Özdemir’i bıçaklayarak ölümüne neden olan Melih Ç.'nin ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

