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Kavanozlarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Elazığ'da polis, bir eve düzenlediği baskında kavanozlar içerisine yerleştirilmiş 400 gram esrar elegeçirdi

Kavanozlarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Elazığ'da polis, bir eve düzenlediği baskında kavanozlar içerisine yerleştirilmiş 400 gram esrar elegeçirdi

31 Aralık 2016 Cumartesi 08:47
Kavanozlarda uyuşturucu madde ele geçirildi
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EDİNİLEN bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi Narko Tim ekipleri, kent merkezinde bir evde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Savcılık koordinesinde şüpheli F.K'nin evinde baskın düzenleyen polis, yaptığı aramada, poşet içerisinden çıkan iki kavanozda 400 gram kubar esrar buldu. Bunun üzerine şüpheli F.K.gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi'nde ifadesi alınacak olan şüphelinin daha sonra " uyuşturucu madde ticareti" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Soruşturma sürüyor.  
 

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Anahtar Kelimeler:
ElazığUyuşturucuPolisElazığ İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Ile Mücadele ŞubesiNarko Tim Ekipleri
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