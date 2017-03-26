Katliam gibi kaza! 4 ölü, 1 yaralı

KAZA, saat 22.00 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Yukarı Öveçler Mahallesi 1232. Cadde üzerinden 1701 Malazgirt Bulvarı istikametinde seyreden 06 ARB 28 plakalı otomobil, sürücüsü Çağdaş Eren’in (19) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki bariyerleri aşarak metrelerce yükseklikten Yukarı Öveçler Mahallesi Muhtarlık binası üzerine düştü. Motor kısmından alevler yükselen aracın içerisindeki 5 kişi sıkıştı.

Gürültüyle sarsılan mahalle sakinleri, hızla kaza yerine geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye erleri, yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Otomobilin ön kısmında oturan Çağdaş Eren ve Mustafa Kenan T. (16), itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaralıları sedyeyle ambulansa taşıdı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından tedavi edilmek üzere, Gazi Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Eren’in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Aracın içerisindeki diğer 3 kişi, itfaiye erlerinin hummalı çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, aynı aileden oldukları öğrenilen Güleser, Furkan (16) ve Tuğba Olmuş’un hayatını kaybettiğini tespit etti.

İtfaiye ekipleri, patlama ihtimaline karşı, muhtarlık binasının doğalgaz vanasını kapattı. Kaza yerinde toplanan meraklı kalabalık, polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı. Kaza geçiren şahısların yakınları, olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Kazanın görgü tanıklarından Ali Nişancı, “Ben evde salondaydım. Çok şiddetli bir motor sesi geldi. Balkona çıkıp baktım, iki genç ambulansa ve polise haber vermemi söyledi. Aşağıya baktığımda dumanı gördüm. Polis, ambulans ve itfaiyeye haber verdim” şeklinde konuştu.