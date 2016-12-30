Katilin savunması çileden çıkarttı

OLAY geçen 28 Temmuz’da Eskişehir’in kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Kanlıpınar Mahallesi Çamlık mevkiinde meydana geldi. Amatör fotomodellik yapan ve evinden Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir şirkete iş görüşmesi yapmak üzere ayrılan Kader Kaya’nın cesedi, ormanlık alanda bulundu. Polisin yaptığı araştırmada katil zanlısı olarak evli 2 çocuk babası Metin Yılmaz yakalandı. Yılmaz tutuklandı.

Mustafa Yılmaz’ın yargılanmasına bugün Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Yılmaz’ın yanısıra vahşice öldürülen kader Kaya’nın babası Mehmet Kaya ve annesi Selver Kaya da katıldı.

’ŞORT GİYMİŞTİ’

’Canavarca hisle adam öldürmek, kişiyi hüriyetinden yoksun kılma ve cinsel istismar’ suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Metin Yılmaz duruşmada pişman olduğunu savundu. Yılmaz kendisini "Organize Sanayi bölgesine iş başvurusunda bulunmak için gidiyordum. Yolda müstehcen kıyafetli bir bayan vardı. Şort giymişti. El kaldırdı. Ben de durmak zorunda kaldım. Bana para karşılığı ilişki teklif etti. Ben de kabul ettim. Ön koltuğa oturdu. Müsait bir yere gitmemiz gerektiğini söyledi. Olay yerine gittiğimiz zaman çocuklarım aklıma geldi. Vicdan azabı çektim. Geri gitmek istedim. Bağırmaya başladı. İlişkiye girmekten vazgeçtim. Parasını istedi. Vermek istemedim. Yüzüme tükürdü. Erkekliğime laf söyledi. Ben de korktum. Boğuşma sırasında çıkarttığım iç çamaşırını ağzına soktum. Bayıldığını düşünerek olay yerinden uzaklaştım. Olay yerinden uzaklaştım. Uzaklaşırken eşyalarını da attım. Daha önce tanımıyordum. Çok üzgünüm. Pişmanım. Herkesten özür diliyorum" sözleriyle savundu.

ANNE HASTANEYE KALDIRILDI

Öldürülen Kader Kaya’nın annesi Selver Kaya ile babası Mehmet Kaya sanıktan şikayetçi olduklarını, belirterek Türk adaletine güvendiklerini söylediler. Anne Server Kaya, "Ben adalete güveniyorum. Çiçeğimi toprağa yatırdım. Sanığın savunmasını kabul etmiyorum. Kızım sanığa cinsel ilişki teklif etmeyecek biriydi" dedi.

EN AĞIR CEZAYI ALMALI

Baba Mehmet Kaya da "Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güveniyorum. Kimsenin başına bu acılar gelmesin" diye konuştu.

Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Ocak 2017 tarihine erteledi.