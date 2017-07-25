Kasabayı bombaladılar!

GEÇTİĞİMİZ cumartesi günü Rusya ve Şam rejiminin ılımlı muhaliflerle ateşkes anlaşmasına vardıklarını ilan ettikleri Suriye Doğu Guta'da, hava saldırıları gerçekleşti. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, gece düzenlenen saldırıda sekiz kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Arbin kasabasını hedef alan savaş uçaklarının attığı bombalar, 30 kadar insanın da yaralanmasına yol açtı.

Reuters haber ajansına göre, cumartesi günü ilan edilen ateşkesten bu yana bölgede ilk sivil kayıplar verildi. Yaşamını yitirenler arasında beş çocuk ve iki kadın var.