Kartopu atma kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

OLAY ilçeye bağlı Selçuk Mahallesi Atatürk Ortaokulu bahçesindeki Gülmece Anaokulu yakınlarında meydana geldi. İddialara göre, yaşları 16 ile 18 arasında değişen 4 arkadaş, içerisinde N.C.Ö. ve O.A.’nın bulunduğu otomobile kartopu attı. Bunun üzerine taraflar arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonucu araç içindeki N.C.Ö., İ.C.’yi bıçakladıktan sonra araçla olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralanan genç, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklama olayına karıştığı iddia edilen şüpheli N.C.Ö.’nün polis tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.