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Karşı şeride geçip 2 araca çarptı

Adana'da kontrolden çıkan bir hafif ticari aracın, karşı şeride geçip iki araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. 

Karşı şeride geçip 2 araca çarptı

Adana'da kontrolden çıkan bir hafif ticari aracın, karşı şeride geçip iki araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. 

06 Şubat 2017 Pazartesi 11:43
Karşı şeride geçip 2 araca çarptı
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KAZA, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden Emre Yağmur yönetimindeki 80 GV 690 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp refüjdeki ağaçları devirdikten sonra karşı şeride geçti. Mersin yönüne geçen araç, Gaffar Erdem yönetimindeki 34 PT 6044 plakalı hafif ticari aracın yan tarafına çarptı, ardından da Ahmet İlhan yönetimindeki 01 JH 833 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışıp durdu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan Emre Yağmur, ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Ahmet İlhan olay yerine sevk edilen ambulansta ayakta tedavi edildi. Hastanede tedavisi devam eden Yağmur'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaSeyhanYeşiloba
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