banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88390
ALTIN
144.996
DOLAR
3.6928
STERLIN
4.6171
EURO
3.9848
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
04 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
04 Şubat Günlük Burç Yorumu
4 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
4 Şubat 2017 Alanya -...
16 Ocak 2017 Pazartesi Yeni Alanya E Gazetesi
Yeni Alanya E - Gazete

Karla mücadele ekibinin üzerine çığ düştü

Kar temizleme çalışması yapan belediye operatörü, çığdan saniyelerle kurtuldu. İş makinesi çığ altında kaldı

Karla mücadele ekibinin üzerine çığ düştü

Kar temizleme çalışması yapan belediye operatörü, çığdan saniyelerle kurtuldu. İş makinesi çığ altında kaldı

05 Şubat 2017 Pazar 11:36
Karla mücadele ekibinin üzerine çığ düştü
banner404

VAN'IN Başkale ilçesinde karla mücadele çalışması yürüten iş makinesinin üzerine düşen çığ, cep telefonuyla kaydedildi.Başkale Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı karla mücadele ekibinin, yolu kardan kapanan Aydemir mahallesi yolunda yürüttüğü çalışma sırasında üzerine çığ düştü.
Operatörle yardımcısının içinde bulunduğu iş makinesi, bir süre çığın altında kaldı. Ardından kedi çabalarıyla araçtan çıkan operatör, iş makinesini manevra yaparak çığın altından çıkardı.Tüm o anlar iş makinesine eskortluk yapan diğer araçtaki sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Karla MücadeleçığAydemir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Metrobüs ile servis aracı kafa kafaya çarpıştı!
Metrobüs ile servis aracı kafa kafaya çarpıştı!
'Özel hayat' şantajı yapan çeteye darbe
'Özel hayat' şantajı yapan çeteye darbe
Fetih El Şam'a operasyon: 9 gözaltı
Fetih El Şam'a operasyon: 9 gözaltı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals